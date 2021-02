Kto porwał Madeleine McCann? Dokument discovery+ Originals

Kto porwał Madeleine McCann, kim jest Christian B.?

Duńska seria dokumentalna "Kto porwał Madeleine McCann" bada, kim jest Christian B. i czy jego pojawienie się w śledztwie można uznać za klucz do rozwiązania zagadki zaginięcia dziewczynki. Mężczyzna został uznany za głównego podejrzanego w sprawie w czerwcu 2020 r., ale nie postawiono go w stan oskarżenia. Biegli w sprawie twierdzą, że policji brakuje dowodów. Co doprowadziło niemiecką policję do przełomu w sprawie?