Dua Lipa i Jessie Ware zagrają w Polsce. Open'er Festival odsłania kolejne gwiazdy

Dua Lipa i Jessie Ware pojawią się w Gdyni podczas Open'er Festival w Gdyni, który zapowiadany jest na 29.06.-02.07.2022 roku. Tym samym wokalistki dołączyły do ogłoszonych już headlinerów gdyńskiego festiwalu: Imagine Dragons (29 czerwca), Twenty One Pilots (30 czerwca), Chemical Brothers (2 lipca).

Dua Lipa - cudowne dziecko brytyjskiego popu

W 2015 roku podpisała kontrakt z wytwórnią Warner Bros. Records. W sierpniu tego samego roku ukazał się jej debiutancki singiel "New Love", jednak dopiero kolejny - "Be The One" (opublikowany w październiku 2015 roku) stał się międzynarodowym przebojem.

Jessie Ware - powrót z materiałem "What's Your Pleasure?"

W 2019 roku Ware zachwyciła i zaskoczyła swoich fanów singlem "Adore You", którym zapowiedziała czwarty studyjny krążęk "What's Your Pleasure?". Album ukazał się w czerwcu 2020 roku i oczarował międzynarodową krytykę, gdyż Ware w dużym stopniu odeszła od intymnych balladowych klimatów na rzecz ciekawego połączenia disco lat 70., house’u lat 80. z nowoczesnym podejściem. Piosenka zamykająca wydawnictwo "Remember Who You Are" pojawił się na liście ulubionych piosenek byłego prezydenta USA Baracka Obamy.