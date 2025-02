Wsiadł do obcego samochodu, wyjął nóż, zaczął grozić i żądać pieniędzy

Wsiadł do obcego samochodu, w którym znajdowały się dwie osoby, groził im nożem, zażądał od nich pieniędzy, oraz innych wartościowych rzeczy. Następnie kazał im jechać do bankomatu, zmuszając jedną z osób do wypłacenia gotówki, którą zabrał i uciekł.

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę w Inowrocławiu.

- Na Osiedlu Piastowskim, do zaparkowanego pojazdu z kierowcą i pasażerem, podjechał inny samochód. W tym momencie sytuacja obrała niespodziewany przebieg. Kierowca tego ostatniego, wsiadł do pojazdu nieznanych osób, i grożąc im nożem zażądał od nich pieniędzy, oraz innych wartościowych rzeczy. Następnie polecił im jechać do bankomatu i jednego z nich zmusił do wypłacenia gotówki, którą zabrał. Po tym napastnik oddalił się - przekazała aspirant sztabowy Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.

Próbował uciekać

Kolejnego dnia mundurowym udało się zatrzymać podejrzewanego o ten czyn mężczyznę. - Ustalili, gdzie mieszka - dodała policjantka.

28-latek nie zamierzał jednak tak od razu poddawać się. Postanowił uciec, wyskakując z okna. Tam jednak czekali na niego policjanci.

- Podejrzewany został zatrzymany i doprowadzony do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut rozboju z nożem. Policjanci wnioskowali wobec niego o tymczasowe aresztowanie, do czego przychylił się zarówno oskarżyciel i sąd. Najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami. Z uwagi na to, że podejrzany to recydywista, sąd może zwiększyć mu karę. Za rozbój z niebezpiecznym przedmiotem grozi wyrok do lat 20 więzienia - wyjaśnia aspirant sztabowy Drobniecka.

Autorka/Autor:mm/PKoz

Źródło: tvn24.pl