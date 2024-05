Do zdarzenia doszło 24 marca w godzinach wieczornych na ulicy Wyszyńskiego w Bydgoszczy. - Pięciu sprawców zaczepiło chłopaka przy przejściu dla pieszych pod pretekstem sprawdzenia posiadania przez niego koszulki klubowej, a następnie go pobili - przekazał młodszy aspirant Krzysztof Bratz z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Policjantom udało się wytypować sprawców pobicia. W pierwszej kolejności doszło do zatrzymania trzech z nich - 15-latka, 16-latka oraz 17-latka z Bydgoszczy. - Prokurator z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ w stosunku do 17-latka zastosował policyjny dozór oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. To jednak nie był koniec sprawy. Policjanci dążyli do zatrzymania dwóch pozostałych sprawców - dodał policjant.