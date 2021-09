Baner zawisł na krzyżu na Giewoncie. Widać go było z Zakopanego

Jak poinformowała Paulina Kołodziejska z TPN, baner został zauważony w czwartek rano. Był tak znacznych rozmiarów, że widać go było z Zakopanego. Do zawieszenia płachty użyto prawdopodobnie technik alpinistycznych - w ten sam sposób została ona zdjęta z krzyża przez pracowników parku. Do obciążenia banera użyto kamieni.