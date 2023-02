Pociski moździerzowe i artyleryjskie na prywatnej działce. Interweniowali saperzy

Cztery skorodowane pociski - dwa moździerzowe i dwa artyleryjskie - z czasów II wojny światowej znaleziono podczas prac ziemnych w Marcinkowicach niedaleko Nowego Sącza (woj. małopolskie). Niewybuchy zabezpieczyli we wtorek policjanci, w środę saperzy przewieźli amunicję na poligon.

Zgłoszenie o znalezieniu niewybuchów na jednej z prywatnych posesji w Marcinkowicach policjanci z Nowego Sącza otrzymali we wtorek. Podczas prac ziemnych odkryto cztery skorodowane pociski - dwa moździerzowe i dwa artyleryjskie.

Policja: to pociski z czasów II wojny światowej

"Skierowany na miejsce policjant zajmujący się rozpoznaniem minersko–pirotechnicznym potwierdził, że są to niewybuchy z czasów II wojny światowej. Do czasu przybycia patrolu saperskiego z Krakowa znalezisko zabezpieczali sądeccy policjanci" - poinformowała w komunikacie małopolska policja.

Służby zaapelowały także, by w razie znalezienia niewybuchu natychmiast powiadomić policję. "Jakiekolwiek manipulowanie przy pocisku grozi jego detonacją, a co za tym idzie, uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią dla osoby przebywającej w jego pobliżu. Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci powiadamiają specjalistyczny patrol saperski, a do momentu jego przybycia zabezpieczają znalezisko" - czytamy w komunikacie małopolskiej policji.