Szkielet kobiety w willi w centrum Krakowa. Archeologiczne odkrycia w trakcie remontu Kossakówki

Znaleźli grób, a w nim szkielet kobiety. Miała od 25 do 35 lat

Podczas prac przy fundamentach obiektu na głębokości ok. 3,5 m badacze odnaleźli grób, a w nim szkielet. - Obiekt ten jest nietypowy, ponieważ w tym rejonie nie było potwierdzonego cmentarzyska - powiedział Pawlikowski. Wstępne badania antropologiczne określiły, że to szkielet kobiety w wieku od 25 do 35 lat. Póki co nie jest znana przyczyna jej śmierci. Materiał archeologiczny znaleziony w pobliżu pochówku wskazuje, że kobieta żyła na przełomie XVI i XVII wieku.