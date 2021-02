"Adwokat" wyłudził od seniorów 40 tysięcy złotych. Twierdził, że ich syn miał wypadek

"Wasz syn spowodował śmiertelny wypadek i teraz potrzebuje pomocy prawnej" – takie kłamstwo "sprzedał" 22-letni mężczyzna parze seniorów z Jordanowa (Małopolska), by wyłudzić pieniądze. Starsze małżeństwo straciło 40 tysięcy złotych.

Starsze małżeństwo zgromadziło kilkadziesiąt tysięcy złotych, które odebrał nieznany im mężczyzna. Przez cały czas rozmawiali z "synową", która prosiła, by się nie rozłączali.

- Tymczasem syn 84-latka nie mógł się do niego dzwonić, ponieważ telefon był cały czas zajęty. Dodzwonił się do nich dopiero po godzinie 13 i wówczas dowiedział się, że miał rzekomo spowodować wypadek drogowy i na tą okoliczność ojciec przekazał "adwokatowi" kilkadziesiąt tysięcy złotych - przekazał Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji. Syn małżeństwa zawiadomił o sprawie policję.

Zatrzymanie

Dzięki m.in. analizie zapisów z ulicznych monitoringów udało się ustalić markę i prawdopodobne numery rejestracyjne samochodu, którym jechał mężczyzna odbierający pieniądze. Ustalono, że właścicielem pojazdu jest 22-letni mieszkaniec Krakowa; po ustaleniu jego adresu został on zatrzymany. W wyniku przeszukania należących do niego mieszkań i pojazdu, znalezione zostało m.in. ubranie podobne do tego, które nosił mężczyzna zarejestrowany przez kamery monitoringu w Jordanowie.