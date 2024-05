77-letnia aptekarka ma trafić do więzienia. Za wyłudzenie ponad siedmiu milionów złotych z funduszu zdrowia

Aptekarka Maria C. została we wtorek skazana przez Sąd Okręgowy w Kielcach na siedem lat więzienia za wyłudzenie 7,5 miliona złotych od Narodowego Funduszu Zdrowia. 77-letnia farmaceutka miała przez kilka lat wykazywać sprzedaż leków, których nigdy nie wydała pacjentom. Wyrok jest nieprawomocny.

Przed Sądem Okręgowym w Kielcach zapadł we wtorek nieprawomocny wyrok wobec Marii C., 77-letniej właścicielki jednej z aptek w Sandomierzu. Kobieta miała dopisywać leki wysoko refundowane na zrealizowanych już przez pacjentów receptach oraz wyłudzać refundację na te leki ze Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Miała wyłudzić w ten sposób ponad 7,5 miliona złotych. O sprawie pisaliśmy w tvn24.pl .

Sąd uwzględnił "daleki od dobrego" stan zdrowia aptekarki

Dodał, że Maria C. w początkowej fazie postępowania przyznała się do winy. Mówiła wówczas, że cały proceder miał przynieść korzyść jej rodzinie i bliskim. - Te oświadczenia brzmiały wiarygodnie. Niestety, oskarżona wycofała się z tych słów. Gdyby nie zeszła z tej drogi, mogłaby liczyć na łagodniejsze zgodne z procedurami potraktowanie – dodał sędzia Czyżewski.

Wspólnicy aptekarki uznani za winnych

77-letnia Maria C. była kierownikiem i współwłaścicielem apteki w Sandomierzu oraz punktu aptecznego na Podkarpaciu. Farmaceutkę oskarżono o sporządzanie fałszywych dokumentów zawierających recepty na leki, które nie były wydawane pacjentom. Leki te miały wysoką refundację. Maria C. wyłudziła w ten sposób ponad 7,5 mln zł. Śledczy ustalili, że proceder trwał od lipca 2010 do kwietnia 2018 roku.

Wyrok nie jest prawomocny. Oskarżona nie stawiła się we wtorek do sądu.

W ubiegłym roku w odrębnym postępowaniu sąd skazał wspólników Marii C. – Pawła C. i Agnieszkę C. Zostali oni uznani za winnych prania pieniędzy wyłudzonych z NFZ. Sąd Okręgowy w Kielcach wymierzył im kary roku i 10 miesięcy więzienia oraz grzywny po 40 tys. zł. Sąd nakazał im również zwrócić solidarnie z Marią C. ponad 7,5 mln zł wyłudzonych z NFZ.