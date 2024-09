Płonęły trawy, niebezpieczne odpady i warsztat samochodowy

czytaj dalej

Selena Gomez, znana szeroko jako aktorka i piosenkarka, ale także przedsiębiorczyni i inwestorka, dołączyła do grona miliarderów. Bloomberg oszacował wartość jej majątku na 1,3 miliarda dolarów. Jak się okazuje, w większości to zasługa jej linii kosmetyków do makijażu.