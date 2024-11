Usłyszeli zarzuty

Mężczyźni we wtorek usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Za zabójstwo grozi im dożywocie. Do sądu trafiły wnioski o aresztowanie obu podejrzanych. Jak powiedział zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ Michał Łukasik, "ofiara miała zadaną z dużą siłą ranę kłutą w okolicach łopatki, dochodzącą do płuca, a także rany cięte na szyi". - Każda z nich doprowadziłaby do zgonu - zaznaczył.