Trener młodych piłkarzy z Sosnowca w areszcie. Miał im wysyłać treści pornograficzne

Na trzy miesiące trafił do aresztu Kamil K., trener młodych piłkarzy z Sosnowca. Prokuratura postawiła mu pięć zarzutów. Dotyczą między innymi prezentowania treści pornograficznych w postaci zdjęć osobom poniżej piętnastego roku życia. Mężczyzna złożył wyjaśnienia i częściowo przyznał się do stawianych zarzutów. Grozi mu do piętnastu lat więzienia.