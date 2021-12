Potrąciła policjanta, odjechała. Padły strzały za samochodem

czytaj dalej

Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej i ich zaproszenie obywateli do monitorowania procesu wyborczego jednym z tematów rozmowy socjologa Andrzeja Rycharda i politolog Ewy Marciniak w "Faktach po Faktach". - To przyśpieszanie obecności Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej w przestrzeni publicznej - oceniła Marciniak. - To stwarza wrażenie, że Platforma odzyskuje wizerunek partii, która wie czego chce i że ma plan. Pytanie: czy to się powiedzie? - pytał Rychard.