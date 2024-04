Na tej plaży od lat znajdowane są ludzkie kości

Zatoka Dunraven to malowniczy fragment wybrzeża Morza Celtyckiego (Ocean Atlantycki). Leży w południowej Walii, w hrabstwie Vale of Glamorgan, niedaleko Cardiff. Urokliwa okolica ma swoją tajemnicę. Jak pisze BBC od lat znajdowane są tam ludzkie kości. Portal opisuje historię Christophera Reesa z Bridgend, który w październiku ubiegłego roku, podczas spaceru z synem, 7-letnim Dylanem oraz ich psem, znalazł wystającą z piasku część kości.

Skąd biorą się ludzkie kości na walijskiej plaży

- Dylan uwielbia uczyć się historii i chodzić do muzeów, więc był podekscytowany - opowiadał portalowi 39-latek. Zafascynowany dinozaurami chłopiec był początkowo przekonany, że to fragment kości takiego zwierzęcia. Jednak już w domu rodzina nabrała podejrzeń, że może to być kość ludzka. Znajomi weterynarze, po konsultacji przez internet, potwierdzili te przypuszczenia, wtedy Christopher postanowił zawiadomić policję. - Wpadłem w panikę. Pomyślałem: 'w co ja się wpakowałem' - mówił BBC, dodając że wyjaśnił wszystko funkcjonariuszom i wskazał miejsce, gdzie znalazł kość. Policjanci ogrodzili teren na kilka dni. A po analizach ogłosili, że znalezione kości są bardzo stare.

Jak informuje portal w okolicy Zatoki Dunraven kości znajdowane są od wielu lat. I tak w 2014 odnaleziono kości z dwóch ludzkich nóg, w 2019 części szkieletów co najmniej sześciu osób. Ostatnie podobne znalezisko pochodzi sprzed kilku dni. Archeolodzy, którym wysłano kości do analizy twierdzą, że prawdopodobnie to szczątki ofiar katastrof morskich z XVI, XVII, a możliwe że również XVIII wieku. Claudine Gerrard z The Trust for Welsh Archaeology tłumaczy portalowi: - Szczątki ludzkie często były wyrzucane na brzeg, a następnie chowane w najbliższym możliwym miejscu.