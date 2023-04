Oparł się o płytę i wpadł do grobu. "Spadając połamał płytę zabezpieczającą trumnę matki"

czytaj dalej

Polscy rolnicy odwracają się od Prawa i Sprawiedliwości. To jest pierwszy raz od ośmiu lat, kiedy rządzący muszą zmierzyć się z totalną krytyką - powiedział w TVN24 wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (Polskie Stronnictwo Ludowe). Goście "Kawy na ławę" skomentowali kryzys związany ze sprowadzeniem ukraińskiego zboża do Polski. Zdaniem polityka Solidarnej Polski Tadeusza Cymańskiego "to nie jest sprawa zero-jedynkowa". Posłanka Nowej Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreślała, że "wszyscy, a przede wszystkim rolnicy, mówili o tym, co nas czeka".