Mieli wyłudzać dane, a później kraść pieniądze z kont. Zabezpieczono ponad 14 mln złotych, zatrzymano osiem osób

Funkcjonariusze z Lublina i Chełma (woj. lubelskie) zatrzymali osiem osób podejrzanych o oszustwa internetowe i kradzież pieniędzy zgromadzonych na rachunkach bankowych. To mężczyźni w wieku od 22 do 37 lat. Siedmiu z nich trafiło do aresztu. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa, policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Jak przekazała w środę lubelska policja, sprawę zainicjowało zgłoszenie przez mieszkańca powiatu chełmskiego, który we wrześniu 2022 roku zawiadomił, że padł ofiarą cyberprzestępców, a z jego konta bankowego - poprzez kilka nieautoryzowanych przelewów - zniknęło ponad 200 tysięcy złotych.

Jedni mieli zajmować się stroną techniczną, inni wyłudzać dane

Jak ustalili śledczy, w proceder zaangażowanych było "wiele osób", z których każda miała przydzielone konkretne zadania. - Jedni zajmowali się stroną techniczną, pozyskiwali odpowiedni sprzęt, inni wykorzystując techniki socjotechniczne uzyskiwali od pokrzywdzonych dane potrzebne do autoryzacji przelewów bankowych i nieautoryzowanych dostępów do kont, bądź dane służące do zmiany narzędzia autoryzacyjnego - poinformowała policja.

Następnie rachunki bankowe - jak ustalili śledczy - były przejmowane, po uprzednim wykorzystaniu specjalnie przygotowanych stron, łudząco podobnych do stron bankowości internetowej, gdzie pokrzywdzeni wprowadzali swoje dane do logowania oraz hasła. - W ten sposób sprawcy uzyskiwali dostęp do rachunków bankowych osób pokrzywdzonych, następnie dokonywali przelewów z tych kont, a przelane środki były wypłacane w bankomatach na terenie całego kraju - podała policja.

Zabezpieczyli ponad 14 mln złotych. Możliwe kolejne zatrzymania

Na poczet przyszłych kar i środków karnych policjanci zabezpieczyli u podejrzanych pieniądze w łącznej kwocie ponad 14 milionów złotych. Wobec siedmiu z zatrzymanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.

Za zarzucane podejrzanym przestępstwa grozi do 10 lat więzienia. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

