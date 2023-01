Gmina Michałowo laureatem drugiej edycji Nagrody im. Prezydenta Pawła Adamowicza

Nagroda imienia Prezydenta Pawła Adamowicza jest przyznawana wspólnie przez miasto Gdańsk, Międzynarodową Sieć Miast Schronienia (ICORN) i Europejski Komitet Regionów. Jest ona "uhonorowaniem wszystkich, którzy budują mosty i burzą mury między ludźmi, którzy torują drogi do zmian społecznych na rzecz najsłabszych, nie stronią od walki o prawa człowieka i obywatela, stając w obronie swobód na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym". Laureatką I edycji nagrody była burmistrz Kolonii Henriette Reker. Nominowani do tegorocznej edycji nagrody byli także mer i Rada Miasta Hoła Prystań, SOS - stowarzyszenie ratownicze na Morzu Śródziemnym - Mediterranee France, mer i Rada Miasta Mariupola oraz Stowarzyszenie Miast Ukraińskich z Kijowa.

Prezydent Gdańska: pokazują, że codziennym działaniem można stać po stronie wolności, solidarności i praw człowieka

- Nagroda ma służyć temu, żeby pokazywać ludzi, instytucje, tych, którzy pokazują, że codziennym działaniem i wyborami można stać po stronie wolności, solidarności, praw człowieka i myślę, że jest to coś bardzo ważnego. Sam patron nagrody prezydent Paweł Adamowicz właśnie taką osobą był. Chcę zapewnić, że wspólnie z naszymi partnerami będziemy kontynuować pokazywanie dobrych przykładów i mam nadzieję, że pokazywanie dobrych przykładów pociągnie innych do dążenia właśnie tym śladem - mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz .

Zastępca burmistrza Michałowa Konrad Sikora wskazał, że sama nominacja dla tak małej gminy jak Michałowo jest ogromnym wydarzeniem. - To jest nagroda dla wszystkich mieszkańców i będzie tak wyeksponowana, żeby każdy mógł ją zobaczyć, poczuć, że należy do niego. Jest to wyróżnienie dla tych osób, które doświadczając szykan, prześladowania i pogróżek nie przestawały pomagać - zaznaczył samorządowiec.

Kandydaturę gminy Michałowo zgłosiły Kraków i Wrocław

Kandydaturę Gminy Michałowo do Nagrody im. Prezydenta Pawła Adamowicza zgłosiły Kraków i Wrocław. Pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury Robert Piaskowski powiedział, że jest to nominacja zbiorowa, dla pogranicza polsko-białoruskiego i dla gminy Michałowo.

- Określenia "pogranicze" używam tutaj w innym sensie niż potoczne rozumienie peryferiów, rubieży, kresów. "Pogranicze" możemy rozumieć także symbolicznie. To wpisane w tożsamość doświadczenie częstej zmiany granic. To nieustanne negocjowanie tych granic, a w związku z tym także fundamentalnych wartości ludzkich - mówił. I dodawał: - Kiedy tak o tym myślimy, "pogranicze" staje się zwłaszcza dzisiaj centrum europejskiej debaty o solidarności, o wartościach przyświecających idei ustanowienia tej nagrody. Wreszcie o uniwersalnym doświadczeniu losu uchodźców we współczesnym świecie. Specjalne wyróżnienie jury trafiło do Oleksandra Babycha, burmistrza ukraińskiego miasta Hola Prystan.