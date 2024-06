"Poważne zagrożenia ciągle są aktualne"

- Naszym celem jest nie tylko zaangażowanie kobiet w budowanie bezpiecznej i silnej Europy, ale także to, aby Europa była miejscem dla kobiet bezpiecznym, dającym równe szanse, równe prawa - mówiła posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz, kandydatka KO do europarlamentu, na konferencji "KobieTy w UE". Do udziału w wyborach zachęcają też samorządowcy z Unii Metropolii Polskich. - Bez Europy bylibyśmy w zupełnie innym miejscu - podkreślił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej pod hasłem "KobieTy w UE" z udziałem między innymi marszałkini Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wicemarszałkiń Sejmu Moniki Wielichowskiej i Doroty Niedzieli posłanka KO Kamili Gasiuk-Pihowicz, która startuje do Parlamentu Europejskiego, mówiła, że "sprawy kobiet muszą zostać załatwione i zostaną załatwione, także przy pomocy Parlamentu Europejskiego".

- Zwłaszcza że to kobiety decydują o wyniku wyborów. W wyborach do Sejmu wzięło udział 73,7 procent kobiet i to kobiety przesądziły o zwycięstwie sił demokratycznych koalicji 15 października - dodała.

Podkreślała, że "nikt nie zawalczy o nasze sprawy, jeżeli my same o te sprawy nie zawalczymy".

- Naszym celem jest nie tylko zaangażowanie kobiet w budowanie bezpiecznej i silnej Europy, ale naszym celem jest także to, aby Europa była miejscem dla kobiet bezpiecznym, dającym równe szanse, równe prawa - mówiła posłanka.

Konferencja prasowa "KobieTy w UE" PAP/Piotr Nowak

- Kobiety swoje prawa wywalczyły, ale nic nie jest nam dane raz na zawsze. I te poważne zagrożenia, także ze strony populistów i radykałów z różnych państw, ciągle są aktualne - dodała.

- Nie możemy oddać polityki i Europy politykom, którzy nasze prawa uważają za przywileje. Nie możemy oddać Europy politykom, którzy wyprowadzają unijne flagi ze swoich gabinetów. Nie możemy oddać Europy politykom, którzy mają na swoim koncie prawomocne wyroki. I nie możemy oddać Europy politykom, których jedynym celem przez ostatnie lata było hejtowanie i dzielenie społeczeństwa - podkreślała Gasiuk-Pihowicz.

- Nasze bezpieczne i godne życie jest w naszych rękach. Dlatego wszystkie dzisiaj prosimy i wzywamy. Już w tę niedzielę idziemy głosować. Kobiety na wybory - zaapelowała.

Kidawa-Błońska: Europa musi być silna i bezpieczna

- Chcemy żyć w bezpiecznej i silnej Polsce, ale żeby żyć w takiej Polsce, Europa musi być silna i bezpieczna. A będzie silna i bezpieczna, jeżeli 9 czerwca wybierzemy osoby, które mają Polskę w sercu, które mają Europę w sercu i chcą realizować marzenie o bezpiecznym świecie - powiedziała Kidawa-Błońska.

Trzaskowski: bez Europy bylibyśmy w zupełnie innym miejscu

W poniedziałek w Warszawie odbyła się także konferencja przedstawicieli prezydentów miast skupionych w Unii Metropolii Polskich. "Kto głosuje, ten się liczy" - to hasło kampanii Unii Metropolii Polskich. - Stwierdziliśmy, że po raz kolejny musimy i chcemy namawiać, by brać udział w wyborach - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Przypomniał, że w ostatnich wyborach parlamentarnych Polacy "zadziwili świat olbrzymią frekwencją". - Dlatego bardzo nam zależy, by podtrzymać to wrażenie w Europie, że Polacy wzięli demokrację w swoje ręce i bardzo poważnie traktują wybory (do Parlamentu Europejskiego - red.), które decydują o naszej przyszłości - dodał.

- Wybory do Parlamentu Europejskiego są niesamowicie istotne. Bez Europy bylibyśmy w zupełnie innym miejscu - podkreślił. Zaznaczył, że chodzi zarówno o kwestie bezpieczeństwa, jak i finansowe. Przypomniał, że przez ostatnie kilka lat Warszawa wykorzystywała 20 miliardów złotych z funduszy europejskich.

- Bez nich nie byłoby olbrzymiego sukcesu Warszawy, właściwie żadnych dużych inwestycji by nie było, bez finansowania europejskiego. Dlatego warto w tych wyborach wziąć udział, warto oddać głos na tych, którzy naprawdę zajmują w Europie istotne miejsce, walczą w interesy swoich małych ojczyzn, walczą o sprawy, które dla Polski są bardzo istotne- zaznaczył prezydent stolicy.

Trzaskowski: bez Europy bylibyśmy w zupełnie innym miejscu TVN24

"Ważne jest, by teraz zadbać o przyszłość"

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski wskazał, że podczas spacerów po Krakowie nie wszyscy zdają sobie sprawę, że co chwilę mijają różne, ważne inwestycje, które zostały sfinansowane z funduszy Unii Europejskiej. Zaznaczył, że to ponad 400 inwestycji zrealizowanych przez miasto na kwotę 5 miliardów złotych.

- Ważne jest, by teraz zadbać o przyszłość. Pamiętajmy, że Kraków chciałby się dalej rozwijać. Dlatego musimy głosować w tych wyborach, by mieć swoich reprezentantów, którzy będą skutecznie o te środki zabiegać - podkreślił Miszalski.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk zaznaczył, że miasto z funduszy unijnych zyskało 3,5 miliarda złotych na inwestycje miejskie. Podkreślił, że Unia Europejska to przede wszystkim międzynarodowa wspólnota, która jest symbolem wartości demokratycznych, stabilności gospodarczej i bezpieczeństwa.

Wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik zaznaczył, że wybory europejskie mogą się niektórym wydawać abstrakcyjne, dotyczące spraw, które nas nie dotykają na co dzień. - Otóż nic bardziej mylnego. Ogromna część decyzji dotyczących prawa, które nas obowiązuje, które musimy przestrzegać, zapada właśnie w Brukseli i Strasbourgu. Unia Europejska poza wspólnotą gospodarczą jest wielką wspólnotą wartości - dodał.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w różnych państwach UE 6-9 czerwca. Polacy 9 czerwca będą wybierać 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Autorka/Autor:js/dap

Źródło: tvn24.pl, PAP