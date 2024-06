Mamy swój głos w Europie, możemy decydować, możemy wpływać na to, jak polityka Unii Europejskiej wygląda. Nigdy nie zrezygnowałabym z tego prawa i z tej wolności, jaką dzięki temu mamy - mówi Martyna Wojciechowska. Podróżniczka, autorka programu "Kobieta na krańcu świata" zachęca w ten sposób do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się co pięć lat. Ostatnie głosowanie odbyło się w maju 2019 roku. W 2024 roku wybory do PE odbędą się w dniach 6-9 czerwca we wszystkich 27 państwach Unii Europejskiej. Data głosowania w Polsce to niedziela, 9 czerwca.