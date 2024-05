Na rynku w Legnicy kierujący hulajnogą wjechał z impetem w rowerzystkę. 66-latka z obrażenia ciała trafiła do szpitala. Jak przekazała legnicka policja, obie osoby popełniły wykroczenie, nie stosując się do obowiązującego w tym miejscu zakazu ruchu.

Legnica. 66-latka trafiła do szpitala

66-latka trafiła do szpitala z obrażeniami ciała. Rowerzystka i kierujący hulajnogą byli trzeźwi. - Obie osoby nie zastosowały się do znaku B-1 - zakaz ruchu. Pomimo tego, że popełniły wykroczenie, nie stosując się do oznakowania, to w miejscu, gdzie nie ma wyznaczonej drogi z pierwszeństwem, obowiązuje tak zwana zasada prawej ręki - dodała policjantka.