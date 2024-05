"Chował perfumy do wózka z dzieckiem". Szuka go policja

Policja publikuje wizerunki podejrzewanych o kradzież w drogeriach na terenie Bolesławca (Dolnośląskie). Jednym z nich jest mężczyzna prowadzący wózek z małym dzieckiem. Zabierał z półek różne perfumy i chował do wózka.

"Mężczyzna wszedł do sklepu, prowadząc wózek, w którym znajdowało się małe dziecko. Podchodził do półek, z których zabierał różne perfumy i chował do wózka. Sklep opuścił, wywożąc mienie o wartości ponad 1800 złotych" - pisze w komunikacie asp. szt. Anna Kublik-Rościszewska z bolesławieckiej policji.