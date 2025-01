"Usiądziesz sobie wygodnie, a ja…" Maciej Musiał zrobi to dla WOŚP

Maciej Musiał o licytacji w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poinformował w mediach społecznościowych w czwartek. W ciągu niespełna doby wpis polubiło ponad 100 tysięcy osób. "Ja chyba mieszkanie zastawię", "Wiecie co? Może te oszczędności na studia nie są mi aż tak potrzebne", "Maciek, ja nie mogę brać kredytu" - to tylko kilka spośród setek komentarzy pod nowym wpisem. "Będę dzielnie walczył" - skomentował post piosenkarz Oskar Cyms.

Maciej Musiał posprząta w ramach WOŚP

Aktor zapowiedział, że w ramach WOŚP posprząta mieszkanie w rytm utworu "Explosion". "Hej, usiądziesz sobie wygodnie na kanapie sam lub z bliskimi, będziecie się relaksować, a ja wysprzątam Ci dom/mieszkanie do zapętlonego utworu Explosion" - czytamy w opisie licytacji w serwisie Allegro. "Jak mawiał klasyk, sprzątanie będziemy wspominać do końca świata i jeden dzień dłużej" - napisał Maciej Musiał. Aktualna cena wynosi 16 500 złotych, a w licytacji udział wzięło już 46 osób (stan na godzinę 14:00 w czwartek).

Aktor nie wymienił w opisie licytacji wykonawcy wspomnianego utworu, można się jednak domyślać, że chodzi o przebój duetu Kalwi & Remi. Osoby, które chciałyby wziąć udział w licytacji, ale nie przepadają za "Explosion", mają inne możliwości: Maciej Musiał zapewnił, że podczas sprzątania w zapętleniu może być odtwarzany także hit "Lay all your love on me" zespołu ABBA, "Hotel room service" rapera Pitbulla, "Moonlight Shadow" w wersji Groove Coverage lub "Chciałem być" Krzysztofa Krawczyka.