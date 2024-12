Orkiestra zagra po raz 33. Owsiak: nie zatrzymujemy się, gramy na zdrowie

Nie patrzcie na ceny, mówcie o jakości. Na końcu kupujemy jakość. To jest najważniejsze w hematologii i onkologii - powiedział w TVN24 szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak. Odnosił się do selekcji sprzętu kupowanego przez WOŚP za zebrane w czasie Finału pieniądze.

26 stycznia odbędzie się 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem orkiestra zagra dla onkologii i hematologii dziecięcej. Szef WOŚP Jerzy Owsiak był w poniedziałek gościem "Faktów po Faktach".

- Dziewięć lat temu kupiliśmy 80 ultrasonografów do wczesnej diagnostyki. To pokazało, że takie myślenie perspektywiczne, diagnostyka kosztuje, ale później się opłaca. To dało super wyniki. Onkolodzy i hematolodzy powiedzieli: "Słuchajcie, to nam bardzo pomogło, ta szybka diagnoza, aby jak najszybciej leczyć dzieci" - mówił. - W tym roku kupiliśmy rekordową liczbę ponad 1600 urządzeń - dodał.

Owsiak o nowej puszce WOŚP: w tym roku mamy taki krajobraz, taką Polskę, jaką byśmy chcieli TVN24

Owsiak: kupujemy na końcu jakość

- Okazuje się, że cały ten obszar onkologii, hematologii mówi o urządzeniach kosmicznych, naprawdę doskonałych, które potrafią świetnie pracować w rękach polskich lekarzy, pielęgniarzy, ratowników medycznych, laborantów - wyjaśnił.

Zaznaczył, że ceny sprzętu są wysokie, choć nie "kosmiczne". - Nie da się zbudować czegoś tanio. Jak się płaci mało, płaci się dwa razy - powiedział Owsiak.

Owsiak tłumaczył, że fundacja współpracuje z ekspertami, którzy wybierają najlepsze urządzenia. - Nie patrzcie na ceny, mówcie o jakości. Na końcu my kupujemy jakość i to jest najważniejsze w hematologii, onkologii - podkreślił.

Przypomniał, że pieniądze z 33. Finału zostaną przeznaczone też na onkologię. - To jest 18 oddziałów dziecięcych, 5 ośrodków neurochirurgii onkologicznej, 6 ośrodków chirurgii onkologicznej, 4 zakłady patomorfologii, 17 hospicjów - wyliczał Owsiak.

- Gramy, bo lubimy i mówimy, że gramy na zdrowie - powiedział. Przekazał, że stała liczba wolontariuszy, którzy angażują się w Finały WOŚP to 120 tysięcy. - Sztaby są nie tylko w Polsce, ale na świecie. To jest najpiękniejsza rzecz, bo to jest taki polski głos na świecie - dodał.

Owsiak: nie zatrzymujemy się

Owsiak mówił też o tym, jak WOŚP pomogła powodzianom. - Pomogliśmy natychmiast. U nas jest taka zasada, że jeżeli coś się dzieje, my natychmiast uruchamiamy pieniądze - wyjaśnił Owsiak.

- Chcemy jeszcze pomóc szpitalowi w Nysie. Tam przygotowane są pomieszczenia do tomografów komputerowych, do rezonansu magnetycznego. To jest ten szpital, który był zalany i musiał być ewakuowany - dodał. Ocenił, że "to jeszcze długo będzie źle wyglądało".

- Dlatego my jako fundacja nie zatrzymujemy się - zadeklarował Owsiak.

Autorka/Autor:kgr/ads

Źródło: TVN24