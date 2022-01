WOŚP 2022. Trwa 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Relacja

czytaj dalej

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra po raz 30. Do tegorocznego Finału włączył się aktor Janusz Gajos, który wystawił na licytację "Kubusia Puchatka" w wersji papierowej z autografem oraz audio we własnym wykonaniu. Mówiąc o WOŚP, aktor ocenił, że jest "to jest coś takiego, co się nie zdarza w całym świecie". - To jest coś wspaniałego, nie do opisania - podkreślił.