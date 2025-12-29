Korek na trasie S8 Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce w niedzielę wieczorem na trasie S8, na wysokości ul. Powązkowskiej, w kierunku Białegostoku. Jak podała warszawska straż pożarna, doszło do karambolu z udziałem sześciu samochodów osobowych.

"Pojazdy w znacznym stopniu zniszczone"

"Dwie z osób podróżujących zostały przebadane przez pogotowie ratunkowe, nie wymagały jednak dalszej hospitalizacji. Choć niektóre pojazdy zostały w znacznym stopniu zniszczone, nikt nie odniósł poważnych obrażeń. To szczęśliwy finał sytuacji, która mogła skończyć się tragicznie" - opisała na Facebooku Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Akademii Pożarniczej w Warszawie.

Poza strażą pożarną, działania na miejscu działania prowadziły pogotowie ratunkowe oraz policja. Występowały spore utrudnienia, zablokowane były trzy pasy ruchu w kierunku Marek.

Karambol na trasie S8 w Warszawie Karambol na S8 w Warszawie Źródło: JRG APoż - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Akademii Pożarniczej / Facebook Karambol na S8 w Warszawie Źródło: JRG APoż - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Akademii Pożarniczej / Facebook Karambol na S8 w Warszawie Źródło: JRG APoż - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Akademii Pożarniczej / Facebook

Jest ślisko. Apel o ostrożną jazdę

Służby zaapelowały o zachowanie bezpiecznych odstępów, dostosowanie prędkość do warunków pogodowych i przewidywanie możliwych zagrożeń.

"Nawet krótka chwila nieuwagi w takich warunkach (śliska jezdnia, ograniczona widoczność oraz opady) może wywołać efekt domina" - dodali strażacy.