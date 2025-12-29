Logo TVN Warszawa
Warszawa
Nadciągają śnieżyce. Olsztyn wśród zagrożonych miast
Nadciągają śnieżyce. Olsztyn wśród zagrożonych miast
Żoliborz

Karambol na trasie S8

Karambol na S8 w Warszawie
Korek na trasie S8
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Na trasie S8 na wysokości warszawskiego Żoliborza zderzyło się sześć samochodów osobowych. Dwie osoby potrzebowały pomocy ratowników. Były spore utrudnienia w ruchu.

Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce w niedzielę wieczorem na trasie S8, na wysokości ul. Powązkowskiej, w kierunku Białegostoku. Jak podała warszawska straż pożarna, doszło do karambolu z udziałem sześciu samochodów osobowych.

"Pojazdy w znacznym stopniu zniszczone"

"Dwie z osób podróżujących zostały przebadane przez pogotowie ratunkowe, nie wymagały jednak dalszej hospitalizacji. Choć niektóre pojazdy zostały w znacznym stopniu zniszczone, nikt nie odniósł poważnych obrażeń. To szczęśliwy finał sytuacji, która mogła skończyć się tragicznie" - opisała na Facebooku Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Akademii Pożarniczej w Warszawie.

Poza strażą pożarną, działania na miejscu działania prowadziły pogotowie ratunkowe oraz policja. Występowały spore utrudnienia, zablokowane były trzy pasy ruchu w kierunku Marek.

Karambol na trasie S8 w Warszawie
Karambol na S8 w Warszawie
Karambol na S8 w Warszawie
Źródło: JRG APoż - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Akademii Pożarniczej / Facebook
Karambol na S8 w Warszawie
Karambol na S8 w Warszawie
Źródło: JRG APoż - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Akademii Pożarniczej / Facebook
Karambol na S8 w Warszawie
Karambol na S8 w Warszawie
Źródło: JRG APoż - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Akademii Pożarniczej / Facebook

Jest ślisko. Apel o ostrożną jazdę

Służby zaapelowały o zachowanie bezpiecznych odstępów, dostosowanie prędkość do warunków pogodowych i przewidywanie możliwych zagrożeń.

"Nawet krótka chwila nieuwagi w takich warunkach (śliska jezdnia, ograniczona widoczność oraz opady) może wywołać efekt domina" - dodali strażacy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zwarcie instalacji na lotnisku. Ewakuowano halę odlotów

Zwarcie instalacji na lotnisku. Ewakuowano halę odlotów

Włochy
Zderzenie trzech samochodów, jedna osoba ranna

Zderzenie trzech samochodów, jedna osoba ranna

TVN24

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: JRG APoż - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Akademii Pożarniczej / Facebook

TAGI:
droga ekspresowa S8WypadkiWypadek
