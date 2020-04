Ratusz otwiera stacje metra na Woli, ale zachęca by ich nie oglądać. Na razie

"Na oglądanie stacji będzie czas po epidemii"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział w piątek, że kolejne odcinki wolskiej linii metra będą oddane zgodnie z zapowiedzią. - Pociągi od jutra będą normalnie jeździć. Oczywiście nie robimy żadnego oficjalnego otwarcia. I też olbrzymi apel do warszawianek i warszawiaków, żeby nie gromadzić się na tych stacjach, nie przychodzić ich oglądać. Na to będzie jeszcze czas po epidemii. - podkreślił. - Robimy wszystko, by komunikacja miejska działała normalnie. Taktujemy to jako ułatwienie. Prosimy, by korzystać z nich po to, żeby dojechać do pracy w poniedziałek czy we wtorek. Apelujemy, by nie przychodzić oglądać stacji. Zwłaszcza, że rozporządzenia rządowe jasno zabraniają tego typu zachowania - dodał prezydent.