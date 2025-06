Zastawił autem schody, udawał obcokrajowca

56-latek zastawił samochodem chodnik Źródło: Straż miejska w Warszawie 56-latek zastawił samochodem chodnik Źródło: Straż miejska w Warszawie 56-latek zastawił samochodem chodnik Źródło: Straż miejska w Warszawie

W czwartek po godzinie 16 strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie o nieprawidłowo zaparkowanym bmw przy ulicy Wolskiej. Samochód ustawiony był na chodniku, blokując wejście na schody do lokalu usługowego.

"Stojący obok auta mężczyzna, zapytany czy to on jest kierowcą, odpowiedział po angielsku. Kiedy jednak strażnicy w tym samym języku poprosili go o dokumenty, udał że nie rozumie i próbował się oddalić. Gdy jeden ze strażników odciął mu drogę ucieczki, mężczyzna gwałtownie go odepchnął, naruszając nietykalność funkcjonariusza" - opisuje w komunikacie referat prasowy stołecznej straży miejskiej.

Polak udawał obcokrajowca

Strażnicy obezwładnili agresywnego 56-latka. "W czasie szarpaniny z kieszeni ujętego wypadły dokumenty, z których wynikało, że mężczyzna jest Polakiem, a obcokrajowca tylko udawał" - podała straż miejska.

W związku z popełnionymi przez mężczyznę wykroczeniami, do sądu został skierowany wniosek o ukaranie. Zawiadomienie o naruszeniu nietykalności funkcjonariusza strażnicy złożyli wezwanej na miejsce policji, której przekazano też sprawcę. Jest to przestępstwo zagrożone karą więzienia do trzech lat.

