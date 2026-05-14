Wola Wypadek w metrze. Utrudnienia na drugiej linii

Utrudnienia na drugiej linii metra (archiwum)

Do zdarzenia doszło około godziny 7.30. Rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń informuje, że do czasu zakończenia działań służb na stacji Rondo ONZ, pociągi linii M2 będą kursowały w dwóch pętlach: Bemowo - Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ - Bródno.

Pasażerowie mogą skorzystać z autobusowej komunikacji zastępczej. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił linię "Za metro" na trasie: Rondo Daszyńskiego 01 - Prosta - Rondo ONZ 06.

Dodatkowo, autobusy linii 105 jadące w kierunku krańca Rondo Daszyńskiego wydłużono do przystanku Rondo ONZ 06.

- Doszło do wypadku z udziałem pasażerki. Kobieta została zabrana do szpitala - mówi aspirant Natalia de Laurans z Komisariatu Policji Metra Warszawskiego.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

