Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Wypadek w metrze. Utrudnienia na drugiej linii

Wypadek na stacji Rondo ONZ (zdj. ilustracyjne)
Utrudnienia na drugiej linii metra (archiwum)
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: budowametra.pl
Pociągi linii metra M2 kursują o poranku w dwóch pętlach. Powodem jest wypadek z udziałem pasażerki na stacji Rondo ONZ.

Do zdarzenia doszło około godziny 7.30. Rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń informuje, że do czasu zakończenia działań służb na stacji Rondo ONZ, pociągi linii M2 będą kursowały w dwóch pętlach: Bemowo - Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ - Bródno.

Pasażerowie mogą skorzystać z autobusowej komunikacji zastępczej. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił linię "Za metro" na trasie: Rondo Daszyńskiego 01 - Prosta - Rondo ONZ 06.

Dodatkowo, autobusy linii 105 jadące w kierunku krańca Rondo Daszyńskiego wydłużono do przystanku Rondo ONZ 06.

- Doszło do wypadku z udziałem pasażerki. Kobieta została zabrana do szpitala - mówi aspirant Natalia de Laurans z Komisariatu Policji Metra Warszawskiego.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
Gdzie wyrzucać stare ubrania?
Katastrofa ubraniowa narasta. Ekspertka bije na alarm
TVN24
51 min
pc
Choroba Fabry'ego. "Gdy pacjent trafi na nieodpowiedniego lekarza, gdzie jest odsyłany? Do psychiatry"
TVN24
28 min
pc
"Tego miało tu nie być!" Tajemnica domu Kopernika
TVN24
Udostępnij:
Czytaj także:
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
Zbigniew Ziobro
"Przecieram oczy ze zdumienia". Reakcje w PiS na sprawę Ziobry
Marcin Złotkowski
Nowe ekrany akustyczne wzdłuż Trasy Łazienkowskiej
"Szary mur rozciął Saską Kępę na pół". Mieszkańcy oburzeni
Klaudia Kamieniarz
Jedna z zabezpieczonych papug
Policja weszła do papugarni. "To, co zastaliśmy na miejscu, zostanie z nami na długo"
TVN24
Gold Coast, Australia
Wycofują się z budowy Trump Tower. "Marka staje się niepopularna"
TVN24
Peter Magyar
Magyar pokazał, czym będzie jeździł jako premier. "Ludzie ją znają"
TVN24
Obrońca, adwokat (zdjęcie ilustracyjne)
Były mecenas poszukiwany listem gończym. Sąd: może przebywać na Dominikanie
TVN24
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska podczas półfinału konkursu
Fala komentarzy po występie Polki na Eurowizji
TVN24
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Na S8 padły strzały. Ranny policjant i kierowca
TVN24
Matt Damon i Ben Affleck
Ben Affleck i Matt Damon pozwani przez policjantów
TVN24
Policja rozbiła grupę złodziei samochodów
Auta znikały z prywatnych posesji i zamkniętych osiedli
Okolice
Premier Donald Tusk rozmawiał w środę z prawniczką i aktywistką na rzecz praw człowieka Amal Clooney i aktorem Georgem Clooneyem
Premier o rozmowie z Clooneyami. Jednym zdaniem
TVN24
Karol Nawrocki
Ziobro w USA. Nawrocki zabrał głos
TVN24
Premiera książki "Czarnek. Biografia nieedukacyjna"
"Duże zaskoczenie". Pokazali dwa oblicza Czarnka
TVN24
Joan Collins na czerwonym dywanie w Cannes
"Wybaczcie, jeśli tym razem podkreślamy wiek". Te zdjęcia zachwyciły świat
Maciej Wacławik
walizka podróż nogi
Dziesiątki osób nie polecą na wakacje. Polskie biuro podróży ogłasza niewypłacalność
Paulina Karpińska
Statek wycieczkowy "Ambition" zacumowany w Bordeaux
Jedna osoba nie żyje, kilkadziesiąt z objawami. Kolejny wycieczkowiec z wirusem
TVN24
Szef MSZ Radosław Sikorski
"Jest świetnym ministrem, ale czasami trzeba tupnąć nogą"
JEDEN NA JEDEN
Kurt
Ukraiński dowódca łamiącym się głosem. "Ciężko o tym mówić"
TVN24
Mężczyzna zgłosił kradzież auta, do której w ogóle nie doszło
Sprzedał samochód i zgłosił jego kradzież
TVN24
Alicja Szemplińska
Na Eurowizję miała jechać już kilka lat temu. Co się stało?
TVN24
FPF
Ekstradycja Ziobry? Żurek: tutaj mamy poważny problem
Aleksandra Sapeta
Dominik Tarczyński
Tarczyński dostał decyzję z Wielkiej Brytanii. "Bez możliwości odwołania"
TVN24
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Węgry
Tak wygląda "arogancki luksus w splądrowanym kraju". Magyar pokazał siedzibę Orbana
TVN24
Jasionka. Amerykańscy żołnierze w bazie (zdjęcie z 2022 roku)
"Nieprawda". MON dementuje informacje o ograniczeniu wojsk USA w Polsce
TVN24
Ulewa, burza, deszcz
Rozległy front zafaluje. Opady będą obfite
METEO
Zbigniew Ziobro
Prokuratura o ekstradycji Ziobry, Magyar będzie w Polsce, wirus na kolejnym statku
TO WARTO WIEDZIEĆ
Jednym z objawów nadmiaru androgenów u kobiet jest trądzik
Już nie ma zespołu policystycznych jajników. Zmieniono nazwę choroby
Zuzanna Kuffel
Prace przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Wymieniają trawnik przed pałacem po imprezie techno
Wilanów

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki