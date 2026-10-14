Wola Znaleźli go w domku letniskowym, trafił do więzienia Oprac. Alicja Glinianowicz |

Poszukiwany 37-latek mieszkał w domku letniskowym na Pomorzu Źródło wideo: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV Źródło zdj. gł.: KSP

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Policjanci z wydziału kryminalnego z Woli poszukiwali 37-latka w związku z wydanymi przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie listami gończymi w celu odbycia kary pozbawienia wolności.

- 37-latek był również poszukiwany pięcioma zarządzeniami prokuratur w celu ustalenia miejsca pobytu" - wyjaśniła podinsp. Marta Sulowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Chodziło o przestępstwo dotyczące niepłacenia alimentów.

Policjanci wiedzieli, że 37-latek ukrywa się za granicą. Kiedy wrócił do kraju został zatrzymany na terenie województwa pomorskiego. Mieszkał tam w domku letniskowym.

Po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji, trafił do zakładu karnego, gdzie odbywa zasądzoną karę.