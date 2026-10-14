Znaleźli go w domku letniskowym, trafił do więzienia
Policjanci z wydziału kryminalnego z Woli poszukiwali 37-latka w związku z wydanymi przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie listami gończymi w celu odbycia kary pozbawienia wolności.
- 37-latek był również poszukiwany pięcioma zarządzeniami prokuratur w celu ustalenia miejsca pobytu" - wyjaśniła podinsp. Marta Sulowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.
Chodziło o przestępstwo dotyczące niepłacenia alimentów.
Policjanci wiedzieli, że 37-latek ukrywa się za granicą. Kiedy wrócił do kraju został zatrzymany na terenie województwa pomorskiego. Mieszkał tam w domku letniskowym.
Po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji, trafił do zakładu karnego, gdzie odbywa zasądzoną karę.
Źródło: tvnwarszawa.pl