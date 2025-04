Dwóch mężczyzn włamało się do zaparkowanego samochodu (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: OB production/Shutterstock

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o włamanie do samochodu stojącego na parkingu. Obaj zostali przyłapani na gorącym uczynku. Grozi im do 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wielkanocny. Policjanci z warszawskiej Woli otrzymali zgłoszenie o tym, że dwóch mężczyzn próbuje wybić szybę w zaparkowanym samochodzie marki BMW.

- Na miejscu funkcjonariusze od razu zwrócili uwagę na mężczyznę, który przez wybitą szybę szabruje wnętrze pojazdu, drugi stoi obok z nawigacją w ręku - poinformowała nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Twierdził, że zgubił kluczyki

- Policjanci wylegitymowali obu mężczyzn, jeden z nich twierdził, że to jego auto, natomiast zgubił kluczyki i musiał wybić szybę, żeby zabrać stamtąd swoje rzeczy. Funkcjonariusze nie dali im wiary i zatrzymali wspólników. W trakcie sprawdzeń ustalili prawdziwego właściciela pojazdu - dodała policjantka.

Zatrzymani 28-latek i 45-latek trafili do policyjnej celi, a następnie usłyszeli zarzut kradzieży włamaniem do pojazdu. Za to przestępstwo grozi do 10 lat więzienia.

Starszy mężczyzna działał w warunkach recydywy. - W marcu tego roku opuścił więzienne mury po dwóch latach pozbawienia wolności - podsumowała Sulowska.

Policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzieże z włamaniem Źródło: KRP VI Warszawa