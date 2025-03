Remont ulicy na Woli. Zmiany w dojeździe do Instytutu Matki i Dziecka i Szpitala Wolskiego

W poniedziałek rusza kolejny etap remontu ulicy Szarych Szeregów (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: ZDM

Drogowcy wymieniają nawierzchnię ulicy Szarych Szeregów. Od poniedziałku zamknięty będzie odcinek między Szymańskiego a Karolkową. Utrudniony będzie dojazd do Szpitala Wolskiego oraz Instytutu Matki i Dziecka.

W poniedziałek, 10 marca rozpocznie się drugi etap prac drogowych na ulicy Szarych Szeregów. Tym razem ekipa remontowa zajmie się odcinkiem między Szymańskiego a Karolkową. Od godziny 5 zamknięty zostanie przejazd. Stołeczny ratusz ostrzega, że ulice Laskowa i Korczaka stracą połączenie z Szarych Szeregów. Natomiast z Szymańskiego będzie możliwy wyjazd wyłącznie w prawo, do Zygadłowicza.

Aby ominąć zamknięty odcinek jezdni, należy jechać ulicami: Brylowską, Kolejową i Przyokopową oraz Karolkową, Kasprzaka i Krzyżanowskiego.

Urzędnicy ostrzegają, że przed rozpoczęciem prac kierowcy powinni przeparkować samochody. Pojazdów nie będzie można zostawić zarówno na remontowanym odcinku drogi, jak i na ulicy Korczaka, po stronie pływalni "Delfin".

Roboty potrwają do czwartku, 13 marca, do godziny 22.

Drogowcy zamkną fragment ulicy Szarych Szeregów Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Utrudnienia w dojeździe do szpitali

Podczas prac remontowych należy zwrócić uwagę na zmiany w dojeździe do Instytutu Matki i Dziecka oraz Szpitala Wolskiego. Do obu placówek będzie można dostać się od strony ulicy Brylowskiej, a do szpitala pacjenci dojadą również ulicą Zegadłowicza. Wyjazd niezmiennie będzie do Brylowskiej.

