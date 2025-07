Ulica Jana Olbrachta zyska nowy asfalt. Utrudnienia

Ulica Jana Olbrachta zyska nowy asfalt (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: ZDM

Drogowcy wymienią podbudowę i konstrukcję jezdni Jana Olbrachta, wyregulują także krawężniki. W ostatnim etapie ułożą nowy asfalt na całym remontowanym odcinku. "Zmiany przejdzie także rondo Krygiera, u zbiegu ulic Redutowej i Jana Olbrachta. Po przebudowie sprawniej przejadą przez nie autobusy komunikacji miejskiej" - podał ratusz.

Organizacja ruchu

Prace rozpoczną się po północy w środę, 16 lipca. Wówczas zamkną wjazd z ulicy Górczewskiej w Jana Olbrachta, a odcinek do ronda Krygiera stanie się jednokierunkowy. Kierowcy przejadą tędy wyłącznie w stronę ulicy Górczewskiej. Wyjazd z ulic Batalionu AK "Parasol" i Bitwy pod Lenino będzie tylko w prawo.

Objazd do Redutowej poprowadzi ulicami: Górczewską, Elekcyjną i Wolską. Jadący Górczewską od centrum zawrócą na skrzyżowaniu z Jana Olbrachta do Elekcyjnej.

Dodatkowo w kolejne weekendy lipca robotnicy będą zajmowali wewnętrzną część ronda Krygiera.

Prace na odcinku od rodna Krygiera do Górczewskiej potrwają do końca miesiąca. Na początku sierpnia drogowcy zamkną cały remontowany odcinek, żeby ułożyć nowy asfalt.

Autobusy na objazdach

Na czas prac autobusy pojadą objazdami. Dotyczy to linii: 129, 167, 190, 197 i N42. Jadące w kierunku Ursusa i Znanej autobusy linii 129 i 190 ominą remontowany odcinek ulicami: Elekcyjną, Wolską oraz Redutową i nie będą dojeżdżały do stacji metra Księcia Janusza.

Autobusy linii 167 w kierunku Siekierek z Górczewskiej skręcą w ulicę Elekcyjną, następnie pojadą prosto Ordona i skręcą w lewo w Kasprzaka. Z kolei autobusy linii 197 i N42, jadące w kierunku Cmentarza Wolskiego i Osiedla Górczewska, będą kursowały ulicami: Górczewską, Elekcyjną i Wolską.

Podczas weekendów autobusy nie przejadą przez rondo Krygiera. Trasa linii 129 zostanie skrócona od strony Ursusa do pętli Znana, a autobusy 167 ominą remontowane rondo ulicami Elekcyjną i Ordona. Z kolei autobusy linii 190 nie będą dojeżdżały do ulicy Znanej, ale pojadą ulicami Ciołka, Newelską i Księcia Janusza do pętli Koło. W stronę CH Marki pojadą Obozową i Ciołka.

Autobusy linii 197 oraz N42 pojadą ulicami Wolską i Elekcyjną. Dodatkowo zmieni się trasa linii 197 i 201 w rejonie Koła – w kierunku Gwiaździstej i Nowego Bemowa autobusy pojadą prosto do Obozowej, a na Księcia Janusza wrócą do swoich tras podstawowych.

Autobusy N42 w noce z 19 na 20 i z 26 na 27 lipca oraz z 1 na 2, z 2 na 3 i z 3 na 4 sierpnia ominą Redutową ulicą Jana Olbrachta.

