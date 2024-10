Przejechał pieszego na Woli, wcześniej spadł autobusem z wiaduktu. W mieszkaniu miał amfetaminę

Prokuratura i policja wyjaśniają okoliczności środowego wypadku na warszawskiej Woli. Bezpośrednio po zdarzeniu kierowca uciekł. Po zatrzymaniu ujawniono, że to ten sam kierujący, który cztery lata temu spadł autobusem z wiaduktu mostu Grota-Roweckiego. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, w mieszkaniu mężczyzny znaleziono amfetaminę.

W środę informowaliśmy, że w mieszkaniu zatrzymanego Tomasza U. zabezpieczono "biały proszek" . Policjanci sprawdzali, czym była substancja. Dowiedzieliśmy się, że była to amfetamina . Przypomnijmy, tę samą substancję zabezpieczono w autobusie, którym zatrzymany teraz kierowca, kilka lat temu, spowodował wypadek na moście Grota-Roweckiego.

Spadł z wiaduktu, jadąc miejskim autobusem

W środę rano przy rondzie Tybetu na Woli doszło do przejechania pieszego. 47-letni mężczyzna z poważnymi obrażeniami został zabrany do szpitala. Sprawca wypadku uciekł. Po południu 31-latek podejrzewany o spowodowanie wypadku został zatrzymany. Polska Agencja Prasowa podała, że jest to kierowca autobusu, który cztery lata temu spadł z wiaduktu mostu Grota-Roweckiego. Nieoficjalnie potwierdziliśmy tę informację.