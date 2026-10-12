Wola 16-latek w peruce udawał właściciela apartamentu na wynajem Oprac. Alicja Glinianowicz |

Uwaga na oszustwa internetowe Źródło wideo: cert.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Policjanci z Woli otrzymali informację, że mężczyzna zamierza wynająć cudzy apartament. "Ze wstępnych informacji wynika, że sprawca zamieścił ogłoszenie na jednym z portali internetowych podając się za właściciela i oferował wynajem mieszkania na okres 6 miesięcy za kwotę 40 tysięcy zł" - podała podinsp. Marta Sulowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Kiedy miało dojść do podpisania umowy najmu, policjanci dotarli do młodego mężczyzny, który próbował oszukać wynajmującego.

Próbował ukryć prawdziwy wizerunek

Okazał się nim 16-latek. "W chwili zatrzymania nieletni był ucharakteryzowany, w taki sposób, aby ukryć swój prawdziwy wizerunek. Młody mężczyzna na głowie miał założoną czarną perukę, czapkę z daszkiem i okulary przeciwsłoneczne" - opisała policjantka.

16-latek trafił do policyjnej izby dziecka. Materiał dowodowy w kierunku usiłowania oszustwa został przekazany z wnioskiem do sądu rodzinnego. Decyzją sądu, 16-latek został umieszczony w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy.