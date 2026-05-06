Wola Nagrywał kobiety w kawiarnianej toalecie. "Systematycznie i podstępnie" Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Policja zatrzymała 25-latka Źródło: KRP Warszawa IV

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sprawa wyszła na jaw, gdy jedna z pracownic zorientowała się, że jest nagrywana telefonem komórkowym. Kobieta powiadomiła swojego pracodawcę, a następnie policję.

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci z warszawskiej Woli pojechali na miejsce. Tam przejęli należące do 25-latka telefony.

"Utrwalał wizerunek nagich kobiet"

Jak ustalili, policjanci proceder trwał od dłuższego czasu.

"Mężczyzna systematycznie i podstępnie utrwalał wizerunek nagich kobiet, telefony chował do saszetki w taki sposób, aby obiektyw kamery był skierowany na toaletę" - opisała nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Grozi mu do pięciu lat więzienia

Policjanci zatrzymali 25-latka. Podejrzany usłyszał zarzut naruszenia intymności seksualnej, za co grozi kara do pięciu lat więzienia.

Decyzją prokuratora podejrzany został objęty dozorem policyjnym i ma zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzoną.

OGLĄDAJ: Rzecznik rządu: nikt w Polsce 2050 nie ma zamiaru niszczyć koalicji