Nagrywał kobiety w kawiarnianej toalecie. "Systematycznie i podstępnie"
Sprawa wyszła na jaw, gdy jedna z pracownic zorientowała się, że jest nagrywana telefonem komórkowym. Kobieta powiadomiła swojego pracodawcę, a następnie policję.
Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci z warszawskiej Woli pojechali na miejsce. Tam przejęli należące do 25-latka telefony.
"Utrwalał wizerunek nagich kobiet"
Jak ustalili, policjanci proceder trwał od dłuższego czasu.
"Mężczyzna systematycznie i podstępnie utrwalał wizerunek nagich kobiet, telefony chował do saszetki w taki sposób, aby obiektyw kamery był skierowany na toaletę" - opisała nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.
Grozi mu do pięciu lat więzienia
Policjanci zatrzymali 25-latka. Podejrzany usłyszał zarzut naruszenia intymności seksualnej, za co grozi kara do pięciu lat więzienia.
Decyzją prokuratora podejrzany został objęty dozorem policyjnym i ma zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzoną.
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa IV