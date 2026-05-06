Wola

Nagrywał kobiety w kawiarnianej toalecie. "Systematycznie i podstępnie"

Policja zatrzymała 25-latka
Źródło: KRP Warszawa IV
Policjanci zatrzymali 25-latka, który w jednej z kawiarni na warszawskiej Woli potajemnie nagrywał kobiety w toalecie. Proceder wyszedł na jaw dzięki czujności pracownicy lokalu. Mężczyzna usłyszał zarzuty naruszenia intymności seksualnej, za co grozi mu do pięciu lat więzienia.

Sprawa wyszła na jaw, gdy jedna z pracownic zorientowała się, że jest nagrywana telefonem komórkowym. Kobieta powiadomiła swojego pracodawcę, a następnie policję.

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci z warszawskiej Woli pojechali na miejsce. Tam przejęli należące do 25-latka telefony.

"Utrwalał wizerunek nagich kobiet"

Jak ustalili, policjanci proceder trwał od dłuższego czasu.

"Mężczyzna systematycznie i podstępnie utrwalał wizerunek nagich kobiet, telefony chował do saszetki w taki sposób, aby obiektyw kamery był skierowany na toaletę" - opisała nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Grozi mu do pięciu lat więzienia

Policjanci zatrzymali 25-latka. Podejrzany usłyszał zarzut naruszenia intymności seksualnej, za co grozi kara do pięciu lat więzienia.

Decyzją prokuratora podejrzany został objęty dozorem policyjnym i ma zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzoną.

06 0730 piasek cl-0001
Magdalena Gruszczyńska
