- Te obchody są ostatnimi okrągłymi obchodami, na których będzie tylu powstańców, więc one są dla nich. Przez to, że są wyjątkowe zaprosiliśmy wyjątkowych artystów, żeby językiem sztuki zinterpretowali Warszawę XX wieku i to, co się w niej wydarzyło, ten kluczowy moment, czyli powstanie - mówił we "Wstajesz i wiesz" Ołdakowski. Jego muzeum od samego początku sięgała po muzykę jako narzędzie dotarcia z opowieścią o powstaniu do młodszych pokoleń. W tym roku do napisania kolejnego rozdziału muzyczno-historycznej opowieści muzeum zaprosiło Monikę Brodkę, która wraz z zaproszonymi artystami stworzyła płytę pt. "WAWA".