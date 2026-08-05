Wola Marsz Pamięci organizowany w hołdzie cywilnym ofiarom powstania odwołany przez upał Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Godzina "W" w 82. rocznicę Powstania Warszawskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: UM st. Warszawy

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Muzeum Powstania Warszawskiego poinformowało w mediach społecznościowych, że ze względu na wysoką temperaturę i w trosce o zdrowie uczestników, Marsz Pamięci został odwołany.

Wolontariusze i harcerze złożą kwiaty i zapalą świece w miejscach pamięci przewidzianych wcześniej na trasie przemarszu.

Marsz miał wyruszyć o godzinie 19 sprzed Skweru Pamięci w rozwidleniu ulicy Leszno i alei "Solidarności". Uczestnicy mieli przejść na Cmentarz Powstańców Warszawy i upamiętnić mieszkańców stolicy, którzy zginęli podczas powstania. Zakończenie marszu planowane było o godzinie 20.30.

Odbędzie się spotkanie na Cmentarzu Powstańców Warszawy

"Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu na Cmentarzu Powstańców Warszawy, które odbędzie się dzisiaj o godz. 20.00. Zachęcamy, by na miejsce udać się komunikacją miejską lub specjalnie podstawionym autobusem, który będzie na Państwa czekał po uroczystościach przy Pomniku Ofiar Rzezi Woli" - przekazało muzeum w komunikacie.

Jak poinformowała placówka, na Cmentarzu Powstańców Warszawy będzie możliwość odebrania biogramów i świec oraz ich zapalenia na wystawie "Zachowajmy ich w pamięci", by oddać hołd cywilom, którzy zginęli w czasie Powstania Warszawskiego.