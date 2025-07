Był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania za handel ludźmi, wpadł na Woli

Policjanci zatrzymali poszukiwanego mężczyznę Źródło: KRP IV

W ostatnich dniach policjanci z zespołu poszukiwań z wolskiej komendy prowadzili działania ukierunkowane na zatrzymanie osób poszukiwanych i ściganych listami gończymi. Funkcjonariusze zgromadzili informacje, które pozwoliły dotrzeć do kryjówki poszukiwanego.

Podjęte czynności zaowocowały zatrzymaniem 36-latka poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym przez sąd belgijski za przestępstwo dotyczące handlu ludźmi.

Poszukiwany trafiła do policyjnego aresztu. "Po wykonaniu z jego udziałem czynności, 36-latek został doprowadzony do prokuratury, a następnie do sądu, który zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania" - poinformowała nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

