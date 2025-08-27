Próbował włamać się do ciężarówek, w jednej zasnął

29-latek został zatrzymany, grozi mu 10 lat więzienia (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Policjanci z Woli otrzymali zgłoszenie w sprawie mężczyzny, który miał włamać się do samochodów ciężarowych. Na miejscu ustalili okoliczności zdarzenia.

"Wynikało z nich, że pracownik zwrócił uwagę na wybitą szybę w jednym z pojazdów. Po chwili okazało się, że w kolejnym też jest wybita szyba, natomiast w trzecim były zarysowania od uderzenia kamieniem. Największe jego zdziwienie wywołało to, że w jednym z pojazdów zauważył śpiącego mężczyznę. Od razu zaalarmował policję" - opisuje nadkom. Marta Sulowska z policji na Woli.

Grozi mu 10 lat więzienia

29-latek został zatrzymany. Nie potrafił wytłumaczyć, co robił w tym miejscu. Łączne straty oszacowane przez właściciela wyniosły kilka tysięcy złotych

Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzany usłyszał trzy zarzuty karne. Za usiłowanie kradzieży z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Czynności w tej sprawi prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.

