Próbował włamać się do ciężarówek, w jednej zasnął

Policjanci z Woli otrzymali zgłoszenie w sprawie mężczyzny, który miał włamać się do samochodów ciężarowych. Na miejscu ustalili okoliczności zdarzenia.
"Wynikało z nich, że pracownik zwrócił uwagę na wybitą szybę w jednym z pojazdów. Po chwili okazało się, że w kolejnym też jest wybita szyba, natomiast w trzecim były zarysowania od uderzenia kamieniem. Największe jego zdziwienie wywołało to, że w jednym z pojazdów zauważył śpiącego mężczyznę. Od razu zaalarmował policję" - opisuje nadkom. Marta Sulowska z policji na Woli.
Grozi mu 10 lat więzienia
29-latek został zatrzymany. Nie potrafił wytłumaczyć, co robił w tym miejscu. Łączne straty oszacowane przez właściciela wyniosły kilka tysięcy złotych
Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzany usłyszał trzy zarzuty karne. Za usiłowanie kradzieży z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Czynności w tej sprawi prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.
ZOBACZ TAKŻE: Zamaskowany mężczyzna ukradł włosy warte 800 tysięcy złotych.
Autorka/Autor: pop
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock