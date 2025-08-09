Wysłużona sygnalizacja zostanie wymieniona. Powstanie bezkolizyjny lewoskręt

Skrzyżowanie Instalatorów z aleją Krakowską po przebudowie (wideo archiwalne) Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

"Wysłużona sygnalizacja zostanie wymieniona na nową" - zapowiedział Zarząd Dróg Miejskich. Wraz z nią na skrzyżowaniu pojawi się nowa organizacja ruchu.

Kierowcy będą mogli skręcać z alei Krakowskiej w ulicę Bakalarską z bezkolizyjnego pasa skrętu w lewo. Z drugiej strony z alei Krakowskiej nie będzie można skręcić w lewo, w ulicę Lechicką.

"Będzie bezpieczniej – poszerzymy azyl dla pieszych na wylocie północnym. Częściowo wyremontujemy chodniki i drogi rowerowe w obrębie skrzyżowania" - opisał ZDM. Dla rowerzystów dodatkowo powstanie przejazd rowerowy przez północny wlot alei Krakowskiej oraz wlot ulicy Lechickiej.

Na skrzyżowaniu alei Krakowskiej przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna Źródło: ZDM Warszawa

Jest przetarg

Zarząd Dróg Miejskich 1 sierpnia ogłosił przetarg na przebudowę sygnalizacji. Na złożenie ofert zainteresowani wykonawcy mają ponad dwa tygodnie. Po przeanalizowaniu ofert, które napłyną wybrana zostanie ta najlepsza.

Wraz z nową sygnalizacją na alei Krakowskiej, drogowcy ogłosili postępowanie przetargowe na budowę nowych świateł drogowych na ulicy Słomińskiego przy Parku Traugutta. Niedawno wybrali wykonawców prac na skrzyżowaniu ulicy Puławskiej z ulicą Jagielską i ulicą Drumli oraz na skrzyżowaniu ulicy Powstańców Śląskich i ulicy Sterniczej.

W lipcu do użytku oddana została kierowcom, pieszym i rowerzystom sygnalizacja na ulicy Woronicza.