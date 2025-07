Opóźnienia na kolei. Powodem awaria urządzeń sterowania ruchem

Opóźnienia pociągów po awarii urządzeń sterowania ruchem (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: tvnwarszawa.pl

Na Kontakt24 otrzymaliśmy sygnał o awarii sterowania ruchem pociągów pomiędzy stacjami Warszawa Gołąbki a Warszawa Włochy.

O szczegóły zapytaliśmy w Polskich Liniach Kolejowych. - O godzinie 7 doszło do usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym na jednym z torów, na odcinku pomiędzy Warszawa Gołąbki a Warszawa Włochy. Na miejscu pracują służby techniczne, naprawiają urządzenia, by pociągi mogły jeździć zgodnie z rozkładem, liczymy na to, że niebawem to nastąpi - zapewnił Karol Jakubowski z PKP PLK.

Jak dodał, mogą występować opóźnienia pociągów między 10-20 minut w zależności od pociągu. Wszystkie tory są przejezdne.

