Odwołane loty z Warszawy na Heathrow

Loty z Warszawy do Londynu na lotnisko Heathrow zostały odwołane. Jak przekazał rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski, powodem jest awaria zasilania. Według służb prasowych Heathrow, lotnisko ma być zamknięte do północy z piątku na sobotę w związku z pożarem podstacji elektrycznej.

Rzecznik PLL LOT poinformował w piątek rano o utrudnieniach dla pasażerów planujących podróż ze stolicy do Londynu. "Z powodu awarii zasilania na londyńskim lotnisku Heathrow wywołanej pożarem został wydany NOTAM (depesza o zmianach w procedurach lotniczych - red.) o zamknięciu lotniska do końca dnia. W związku z tym następujące rejsy zostają odwołane: LO286 LHR–WAW, LO281/LO282 WAW–LHR–WAW. Na chwilę obecną popołudniowa rotacja LO279/LO280 jest zagrożona odwołaniem – oczekujemy na informację od służb UK" - poinformował Moczulski na platformie X.

Według tablicy odlotów na stronie Lotniska Chopina, w piątek na Heathrow miało lecieć łącznie sześć samolotów: trzy PLL LOT oraz trzy brytyjskiego przewoźnika British Airways. Pierwszy miał wyruszyć do Wielkiej Brytanii o godzinie 7.35, ostatni o 20.15.

Paraliż na lotnisku Heathrow

Londyńskie lotnisko Heathrow będzie zamknięte do północy z piątku na sobotę w związku z pożarem podstacji elektrycznej - ogłosiły służby prasowe lotniska, zapowiadając duże utrudnienia dla pasażerów. W wyniku pożaru bez prądu znalazły się również tysiące domów. "Z powodu pożaru podstacji elektrycznej zaopatrującej lotnisko, Heathrow mierzy się ze znaczącym brakiem prądu. By zapewnić bezpieczeństwo naszych pasażerów i pracowników, Heathrow będzie zamknięte do godz. 23.59 21 marca" - napisano na oficjalnym koncie lotniska w serwisie X.

Zgodnie z harmonogramem w piątek na Heathrow miało lądować lub startować łącznie 1351 samolotów.

Rzecznik Heathrow, jednego z największych lotnisk na świecie, ostrzegł, że pasażerowie powinni być przygotowani na znaczne utrudnienia w najbliższych dniach - podał dziennik "Daily Telegraph".

Pożar podstacji elektrycznej w miejscowości Hayes na zachodzie Londynu wybuchł w czwartek wieczorem i pozbawił prądu ponad 16 tysięcy domów. W mediach społecznościowych pojawiły się informacje o "dużej eksplozji" słyszanej przed pojawieniem się ognia - przekazała gazeta.