Dwóch nastolatków jechało na tyle pociągu. "Skrajna głupota"

Zdarzenie na stacji Warszawa Włochy Źródło: Michał/Kontak24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt24. Jak poinformował pan Michał, do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 18.

- Byłem akurat na peronie obok. Samego momentu wejścia nie nagrałem, aczkolwiek wydarzyło się to minutę wcześniej. Chłopaki zaszli od tyłu, usiedli sobie i pociąg ruszył. Ludzie się przyglądali, ale nikt nie zareagował. Pewnie ledwo zdążyli zauważyć, ja byłem peron dalej, więc widziałem to z szerszej perspektywy. Tutaj nie ma ochrony dworca, bo to stacja pośrednia, więc nie bardzo na miejscu można komuś zgłosić taką sytuację - skomentował pan Michał.

"Skrajna głupota"

- Dla mnie to skrajna głupota. Rozumiem, że dzisiejsza młodzież ma różne pomysły na zabicie czasu, chciałaby dotknąć adrenaliny, ale są inne sposoby na rozładowanie energii. W ten sposób zagrażają sobie i innym pasażerom. Wiadomo, czym to się może skończyć - dodał.

Na nagraniu, które nam przesłał, widać, że chłopcy kurczowo trzymają się rękami nogami pociągu SKM. Po chwili ten odjeżdża, stopniowo przyspieszając.

O sytuację zapytaliśmy Szybką Kolej Miejską, czekamy na odpowiedź.