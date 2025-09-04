Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Włochy

Mglisty poranek, opóźnienia na Lotnisku Chopina

Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne)
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl
Gęsta mgła spowiła o poranku stolicę. Widzialność na Lotnisku Chopina spadła do 450 metrów. Nasi czytelnicy alarmują, że przyloty są opóźnione. Z tablicy przylotów wynika, że wiele samolotów będzie lądowało na Okęciu po zakładanym w harmonogramie czasie.

Informację o opóźnieniach otrzymaliśmy na Kontakt 24. "Mgła paraliżuje Okęcie. Krajowy LOT z Wrocławia do Warszawy na ten moment ma opóźnienie o 1 godzinę i 40 minut. Powinien wystartować o 5.35" - przekazał nasz czytelnik.

Słaba widoczność, opóźnione loty

Lotnisko Chopina poinformowało o poranku w mediach społecznościowych, że panuje obecnie słaba widzialność - na 450 metrów.

Na tablicy przylotów Lotniska Chopina kilka samolotów ma status "opóźniony". Przykładowo samoloty z Rygi i Baku miały wylądować około godziny 6.10, obecnie są spodziewane około 7.00. Opóźnione są też połączenia z Erywania, Taszkentu, Bukaresztu, Koszyc, Sofii, Wilna i Tallina. Podobnie jest z lotami krajowymi z Krakowa czy Katowic. Ich pasażerowie mieli dotrzeć do Warszawy między 6 a 6.30.

O sytuację na Okęciu zapytaliśmy rzeczniczkę Lotniska Chopina. Czekamy na informację.

Ostrzeżenie przed gęstą mgłą

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek alarm pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami na terenie Mazowsza. Ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów poza północno-zachodnimi.

Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Ostrzeżenie wygasa o godzinie 8.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
04 0730 piasek cl-0001

TVN24 HD
NA ŻYWO

04 0730 piasek cl-0001
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl / Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Czytaj także:
Wyprzedzał w miejscu niedozwolonym
Zaczęło się od wyprzedzania w niedozwolonym miejscu
Okolice
Kierująca motocyklem zderzyła się z dzikiem
Jechała motocyklem, zderzyła się z dzikiem
Okolice
Kierowca był pijany
Świadkowie zatrzymali pijanego kierowcę
Okolice
Cudzoziemiec musi opuścić Polskę
Musieli opuścić Polskę i długo nie będą mogli wrócić
Okolice
Monumentalna rzeźba "Tindaro" Igora Mitoraja na placu Trzech Krzyży w Warszawie
Monumentalna rzeźba na placu Trzech Krzyży
Śródmieście
Dziecko z telefonem (zdj. ilustracyjne)
"Próbował odebrać chłopcu telefon, uderzył go w twarz"
Okolice
32-latka usłyszała 50 zarzutów, z powodu kryptowalut
Sprzedała dom i ma 50 zarzutów. Z powodu inwestycji w kryptowaluty
Okolice
Wypadek na hulajnodze
15-latek jechał bez kasku, upadł i trafił do szpitala
Okolice
Kampus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Ochocie
Chcą zbudować nowy szpital
Ochota
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę audi
Brak tablicy rejestracyjnej był początkiem poważnych problemów
Ulice
Budowa Trasy W-Z, 1949
Budowali szybko i z rozmachem, dla trasy poświęcili cenny pałac
Dariusz Gałązka
Porzucone odpady w Mińsku Mazowieckim
Trzy zasypane drogi i ogromne koszty sprzątania
Klaudia Kamieniarz
Zmiany dla kierowców na Vogla
Bezpieczeństwo na tych przejściach ocenili na zero. Zainstalowali progi
Wilanów
21-latek został zatrzymany
21-latek usłyszał 24 zarzuty
Wola
Wypadek w miejscowości Wólka Kożuchowska
Auto na drzewie. Cztery osoby ranne, jedna w stanie ciężkim
Okolice
Policjanci zatrzymali do kontroli 46-letniego kierowcę porsche
Jechał porsche, rozpędził się do 227 kilometrów na godzinę
Okolice
Kierowcy grozi do pięciu lat więzienia
"Stwarzał zagrożenie na drodze"
Okolice
Metroteka - biblioteka na stacji metra
Jedyna taka biblioteka w Polsce
Piotr Bakalarski
Miał uprawiać konopie włókniste, znaleźli indyjskie
Miał pozwolenie na uprawę konopi, ale nie tych, które znaleźli
Okolice
48-latka usłyszała zarzuty
Wezwała karetkę, ratownikom groziła śmiercią
Okolice
Rekordowo niski poziom wody w Wiśle
Dwa rekordy jednego dnia. Wody w Wiśle jeszcze mniej
Śródmieście
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Mieszko R. trafił na zamkniętą obserwację psychiatryczną
Śródmieście
Na hulajnogach najczęściej wypadki mają nastolatkowie (zdj. ilustracyjne)
10-latek na hulajnodze zderzył się z rowerzystką. Kobieta ma złamaną rękę
Okolice
Policjanci ze Śródmieścia szukają mężczyzny ze zdjęcia
Hulajnogą wjechał w wózek z niemowlakiem. Szukają go
Śródmieście
Takim przedmiotem 40-latek uderzył kobietę
Na ulicy "wyjął radio z wózka i uderzył nim kobietę"
Bielany
Utrudnienia po zderzeniu na S2
Zderzenie na moście, potężny korek na obwodnicy
Wawer
Rusza modernizacja ośrodka sportowego Namysłowska
Rusza modernizacja ośrodka Namysłowska
Praga Północ
19-latek ubrany w komżę tamował ruch
Ubrany w komżę blokował ruch w centrum miasta
Okolice
Bóbr podczas kąpieli w Wiśle
Bóbr w Wiśle przy bulwarach. "Rzeka im sprzyja"
Śródmieście
Kontrola dokumentów podróżnych, Lotnisko Chopina
Przyleciał ze Stambułu, miał bułgarski paszport
Włochy

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki