Mglisty poranek, opóźnienia na Lotnisku Chopina

Informację o opóźnieniach otrzymaliśmy na Kontakt 24. "Mgła paraliżuje Okęcie. Krajowy LOT z Wrocławia do Warszawy na ten moment ma opóźnienie o 1 godzinę i 40 minut. Powinien wystartować o 5.35" - przekazał nasz czytelnik.

Słaba widoczność, opóźnione loty

Lotnisko Chopina poinformowało o poranku w mediach społecznościowych, że panuje obecnie słaba widzialność - na 450 metrów.

Na tablicy przylotów Lotniska Chopina kilka samolotów ma status "opóźniony". Przykładowo samoloty z Rygi i Baku miały wylądować około godziny 6.10, obecnie są spodziewane około 7.00. Opóźnione są też połączenia z Erywania, Taszkentu, Bukaresztu, Koszyc, Sofii, Wilna i Tallina. Podobnie jest z lotami krajowymi z Krakowa czy Katowic. Ich pasażerowie mieli dotrzeć do Warszawy między 6 a 6.30.

Ostrzeżenie przed gęstą mgłą

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek alarm pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami na terenie Mazowsza. Ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów poza północno-zachodnimi.

Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Ostrzeżenie wygasa o godzinie 8.

