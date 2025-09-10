Logo TVN Warszawa
Włochy

Przestrzeń nad Lotniskiem Chopina otwarta. Część lotów skierowana na inne lotniska

Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Służby apelują o niezbliżanie się do zestrzelonych dronów
Źródło: TVN24
W związku z nocnym zamknięciem przestrzeni powietrznej nad Lotniskiem Chopina, część rejsów LOT została skierowana na inne lotniska w Polsce. Warszawski port przestrzega przed utrudnieniami, które mogą potrwać cały dzień. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zaapelował o śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów.

Rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT (PLL LOT) Krzysztof Moczulski poinformował w środę rano na platformie X, że w związku z czasowym zamknięciem przestrzeni powietrznej część rejsów LOT została przekierowana na inne lotniska w Polsce.

Polskie Linie Lotnicze LOT przekierowały siedem swoich porannych połączeń. Chodzi o LO80 z Tokio Narita i LO6680 z Szarm el-Szejk – przekierowane do Katowic; LO636 z Sofii i LO144 z Bejrutu – przekierowane do Poznania; LO500 z Keflaviku – przekierowany do Gdańska; LO724 z Tbilisi i LO126 z Rijadu – przekierowane do Wrocławia.

"Bezpieczeństwo pasażerów i załóg jest naszym priorytetem. Po wygaśnięciu NOTAM i wznowieniu operacji w warszawskim porcie lotniczym, rejsy będą sukcesywnie kontynuowane do Lotniska Chopina w Warszawie" - dodał Moczulski.

Wojsko zestrzeliło drony nad Polską po tym, jak w nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona.

Loty były chwilowo wstrzymane

Ze względów bezpieczeństwa nad czterema polskimi lotniskami: w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie loty były wstrzymane. Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) podała, że stało się tak z powodu „nieplanowanej działalności militarnej mającej związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa".

Rozmówcy z resortu obrony zapewnili, że czasowe wstrzymanie ruchu na cywilnych lotniskach to normalna procedura podczas intensywnych działań lotnictwa wojskowego w regionie.

W nocy ze względów bezpieczeństwa zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskami: w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie. Pasażerowie proszeni są o śledzenie oficjalnych komunikatów państwowych oraz linii lotniczych. 

"Informujemy, że przestrzeń powietrzna nad Lotniskiem Chopina została ponownie otwarta. Z uwagi na sytuację związaną z ograniczeniami i zamknięciem przestrzeni powietrznej należy się jednak liczyć z utrudnieniami i opóźnieniami, które mogą potrwać cały dzień. Bieżący status lotów prosimy sprawdzać na stronie lotniska, szczegółowe informacje uzyskają u bezpośrednio u przewoźników" - poinformowało Lotnisko Chopina po godzinie 7.

O ponownym funkcjonowaniu lotniska poinformował także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Przestrzeń powietrzna i lotnisko Okęcie ponownie otwarte. Niezmiennie zachowajcie ostrożność i spokój oraz śledźcie wyłącznie oficjalne komunikaty" - zaapelował prezydent.

WOT
Alert gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej, alarm dla policjantów
Okolice
Czosnówka
Apel wojska do mieszkańców
TVN24
Poszukiwania rosyjskiego drona, Jarosławiec k. Zamościa
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co wiemy
TVN24

Autorka/Autor: katke/PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

