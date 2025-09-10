Służby apelują o niezbliżanie się do zestrzelonych dronów Źródło: TVN24

Rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT (PLL LOT) Krzysztof Moczulski poinformował w środę rano na platformie X, że w związku z czasowym zamknięciem przestrzeni powietrznej część rejsów LOT została przekierowana na inne lotniska w Polsce.

Polskie Linie Lotnicze LOT przekierowały siedem swoich porannych połączeń. Chodzi o LO80 z Tokio Narita i LO6680 z Szarm el-Szejk – przekierowane do Katowic; LO636 z Sofii i LO144 z Bejrutu – przekierowane do Poznania; LO500 z Keflaviku – przekierowany do Gdańska; LO724 z Tbilisi i LO126 z Rijadu – przekierowane do Wrocławia.

"Bezpieczeństwo pasażerów i załóg jest naszym priorytetem. Po wygaśnięciu NOTAM i wznowieniu operacji w warszawskim porcie lotniczym, rejsy będą sukcesywnie kontynuowane do Lotniska Chopina w Warszawie" - dodał Moczulski.

Wojsko zestrzeliło drony nad Polską po tym, jak w nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona.

Loty były chwilowo wstrzymane

Ze względów bezpieczeństwa nad czterema polskimi lotniskami: w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie loty były wstrzymane. Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) podała, że stało się tak z powodu „nieplanowanej działalności militarnej mającej związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa".

Rozmówcy z resortu obrony zapewnili, że czasowe wstrzymanie ruchu na cywilnych lotniskach to normalna procedura podczas intensywnych działań lotnictwa wojskowego w regionie.

W nocy ze względów bezpieczeństwa zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskami: w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie. Pasażerowie proszeni są o śledzenie oficjalnych komunikatów państwowych oraz linii lotniczych.

"Informujemy, że przestrzeń powietrzna nad Lotniskiem Chopina została ponownie otwarta. Z uwagi na sytuację związaną z ograniczeniami i zamknięciem przestrzeni powietrznej należy się jednak liczyć z utrudnieniami i opóźnieniami, które mogą potrwać cały dzień. Bieżący status lotów prosimy sprawdzać na stronie lotniska, szczegółowe informacje uzyskają u bezpośrednio u przewoźników" - poinformowało Lotnisko Chopina po godzinie 7.

O ponownym funkcjonowaniu lotniska poinformował także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Przestrzeń powietrzna i lotnisko Okęcie ponownie otwarte. Niezmiennie zachowajcie ostrożność i spokój oraz śledźcie wyłącznie oficjalne komunikaty" - zaapelował prezydent.