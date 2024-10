Paliła w toalecie, chciała wyjść z samolotu, nie czekając na autobus

W niedzielę strażnicy graniczni z warszawskiego Lotniska Chopina dwukrotnie interweniowali wobec "niepokornych pasażerów". Najpierw wezwano ich do agresywnego obywatela Indii. Pół godziny później do Dunki, która zapaliła papierosa w toalecie.

Rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. SG Dagmara Bielec poinformowała, że pierwsze zgłoszenie dotyczyło 49-letniego obywatela Indii, który mimo anulowanej wcześniej karty pokładowej wszedł na pokład samolotu i nie chciał go dobrowolnie opuścić.

Według oświadczenia członków załogi samolotu mężczyzna był agresywny, krzyczał i zachowywał się wulgarnie. Przy wejściu do samolotu do agresywnego Hindusa podeszli strażnicy graniczni. Na ich widok mężczyzna wyszedł spokojnie z samolotu, udając się w asyście funkcjonariuszy do pomieszczeń służbowych, gdzie za swoje zachowanie otrzymał mandat.