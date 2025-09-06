Logo TVN Warszawa
Warszawa
Wilanów

Trzy osoby na jednej hulajnodze

Trzy osoby jechały jedną hulajnogą
Trzy młode osoby na hulajnodze elektrycznej, Warszawa
Źródło: Piotr/Kontakt24
Trzy osoby jechały w Wilanowie na jednej hulajnodze elektrycznej. - To lekkomyślne - komentuje pan Piotr, świadek niebezpiecznego zachowania. Za taką przejażdżkę grozi mandat.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Z redakcją Kontaktu24 skontaktował się pan Piotr, który był świadkiem niebezpiecznego zachowania młodych ludzi. Przesłał nagranie, na którym widać trzy osoby jadące na jednej hulajnodze elektrycznej. Film nagrał w piątek po godzinie 14 w Warszawie na ulicy Branickiego.

- Była to bardzo niebezpieczna sytuacja. Jestem zatrwożony tym, że młodzi ludzie nie dbają o swoje zdrowie. Nie dość, że jechali w trzy osoby, to jeszcze bez kasków. To lekkomyślne - ocenił internauta. 

Okolice

Dodał, że jego zdaniem odpowiedzialność powinna być zarówno po stronie rodziców, jak i młodych ludzi. - Należy zastanowić się nad tym, czy mandaty nie powinny dotyczyć także ich. Może powinni odpracować takie zachowanie w ramach prac społecznych, na przykład sprzątając lasy - zakończył.

Hulajnoga elektryczna to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.
przypomina policja

Za przewożenie drugiej osoby na hulajnodze grozi mandat w wysokości 300 złotych.

Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Autorka/Autor: lk, mg/gp

Źródło: Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Piotr/Kontakt24

Hulajnogi
