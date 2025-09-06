Trzy osoby na jednej hulajnodze

Z redakcją Kontaktu24 skontaktował się pan Piotr, który był świadkiem niebezpiecznego zachowania młodych ludzi. Przesłał nagranie, na którym widać trzy osoby jadące na jednej hulajnodze elektrycznej. Film nagrał w piątek po godzinie 14 w Warszawie na ulicy Branickiego.
- Była to bardzo niebezpieczna sytuacja. Jestem zatrwożony tym, że młodzi ludzie nie dbają o swoje zdrowie. Nie dość, że jechali w trzy osoby, to jeszcze bez kasków. To lekkomyślne - ocenił internauta.
Dodał, że jego zdaniem odpowiedzialność powinna być zarówno po stronie rodziców, jak i młodych ludzi. - Należy zastanowić się nad tym, czy mandaty nie powinny dotyczyć także ich. Może powinni odpracować takie zachowanie w ramach prac społecznych, na przykład sprzątając lasy - zakończył.
Hulajnoga elektryczna to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.
Za przewożenie drugiej osoby na hulajnodze grozi mandat w wysokości 300 złotych.
Autorka/Autor: lk, mg/gp
Źródło: Kontakt24
Źródło zdjęcia głównego: Piotr/Kontakt24