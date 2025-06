Nastolatkowie na elektrycznych rowerach gnębią mieszkańców. Jednego gonili i wyzywali

Grupa młodych mężczyzn kontra mieszkaniec Wilanowa Źródło: Czytelnik

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

W niedzielę tuż przed północą czterech młodych mężczyzn przejeżdżało ulicą Kieślowskiego w Miasteczku Wilanów. Poruszali się na pojazdach przypominających rowery elektryczne i motorowery. Jeden z mieszkańców zarejestrował niebezpieczny incydent z ich udziałem.

Na filmie przesłanym naszej redakcji widzimy, moment gdy nastolatkowie ruszają ścieżką rowerową w kierunku wejścia do jednego z budynków. Znajduje się przed nim mężczyzna, który zwrócił im uwagę za niebezpieczną jazdę. Jego reakcja wywołała wybuch agresji słownej. W tle słyszymy wyzwiska, okrzyki "ty, dawaj go!" oraz nieprzyjemne komentarze. Z relacji świadka tego zdarzenia wynika, że interweniujący sąsiad został zmuszony do ucieczki. Po wszystkim agresorzy szybko odjechali sprzed budynku.

Mieszkańcy mają dość niebezpiecznych zachowań grupy młodych mężczyzn Źródło: Czytelnik

"Została wyzwana, bo zwróciła takiej grupie uwagę"

Przedstawiona na filmie sytuacja to jeden z przykładów tego, z czym w ostatnim czasie mierzą się mieszkańcy Miasteczka Wilanów. "W poniedziałek jedna ze znajomych została wyzwana od ku…, bo zwróciła takiej grupie uwagę, żeby nie jeździli po chodnikach z tak dużą prędkością. Czy musi takie dziecko zginąć żeby wreszcie rodzice zajęli się tematem?" - zastanawia się autor nagrania.

Film został opublikowany w mediach społecznościowych na lokalnym forum. Komentujący go mieszkańcy Wilanowa opisywali, że z "problemem" mają do czynienia praktycznie każdego dnia.

"Ta patologia już wyścigi na jednym kole robiła od Ursynowa do ulicy Branickiego. I tak jest codziennie późnymi godzinami nocnymi" - pisze jeden z mieszkańców.

"Wczoraj jechali na Sobieskiego między autami, z prędkościami 50-60 km/h. Oczywiście bez tablic. Jechali potem po pasie zieleni, pod prąd itp." - dodaje inna osoba, opisując sytuację z niedzieli.

Rozmawialiśmy także z kobietą, która podobną grupę nastolatków na elektrycznych pojazdach widziała w niedzielę w nocy na ulicy Powsińskiej. Jak relacjonowała, na odcinku między Okrężną a Świętego Bonifacego czterech-pięciu młodych mężczyzn poruszało się środkiem jezdni. - Zachowywali się jak wariaci. Miałam wrażenie, że zajechali drogę kierowcy autobusu. On na nich trąbił. Zwolnili i trąbili też inni kierowcy - opisała.

"Jeżdżą między pieszymi i bawiącymi się dziećmi"

Z relacji mieszkańców wynika, że do niebezpiecznych sytuacji dochodzi notorycznie w rejonie ulic Branickiego, Kieślowskiego, Przyczółkowej, Sobieskiego czy Klimczaka. Skarżą się także na groźne incydenty przy kompleksie biurowo-usługowym Royal Wilanów, gdzie swoją siedzibę ma straż miejska, a tuż obok znajduje się urząd dzielnicy. "Nastolatkowie z dużą prędkością jeżdżą między pieszymi i bawiącymi się dziećmi" - przekazał nam autor filmu.

Mieszkańcy obawiają się o swoje bezpieczeństwo i oczekują reakcji ze strony służb i władz dzielnicy.

Autor nagrania przekazał, że niedzielny incydent zgłosił na numer alarmowy 112. Nie wie jednak, czy podjęto jakąkolwiek interwencję. Zapytaliśmy o to policję. Zadaliśmy także pytanie o podobne sygnały i podejmowane w związku z nimi działania. Czekamy na odpowiedź.