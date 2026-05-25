Trzy kolizje, siedem pojazdów, 10 kilometrów korka
Trudny poniedziałkowy poranek dla kierowców dojeżdżających do Warszawy z południowej i wschodniej części aglomeracji. W Wilanowie na trasie S2, tuż za Mostem Południowym w kierunku Ursynowa, doszło do dwóch zdarzeń drogowych. Najpierw zderzyły się trzy samochody, a następnie kolejne dwa.
Jak poinformował nas około godziny 7.40 młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji, funkcjonariusze z ruchu drogowego są w drodze na miejsce zdarzenia. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Kolejne zderzenie
O godzinie 8.30 młodszy aspirant Śniadała poinformował, że w pierwszym zdarzeniu brały udział trzy auta osobowe: Mercedes, Volkswagen i BMW. - Wszyscy kierowcy byli trzeźwi i z uprawnieniami. Samochody zostały ściągnięte na pas zieleni - powiedział policjant.
W drugim zdarzeniu uczestniczyły Mercedes i Hyundai. W tym przypadku również auta zostały już przesunięte na pas awaryjny.
Jednak nieco później, również na jezdni w kierunku Ursynowa, między Wałem Miedzeszyńskim a Mostem Południowym, doszło do zderzenia ciężarówki i osobowej Toyoty.
Występują duże utrudnienia. Utworzył się około 10-kilometrowy zator, który ciągnie się od Wilanowa po węzeł w Majdanie..