Ponad 10 milionów pasażerów tramwajów na Wilanów

W ciągu sześciu miesięcy liniami tramwajowymi 14 i 16, łączącymi Miasteczko Wilanów ze Śródmieściem, Bielanami i Ochotą, podróżowało 10 milionów pasażerów - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Linie kursują po nowej trasie od 29 października 2024 roku.

Pierwszego dnia kursowania tramwajów na Wilanów skorzystało nich ok. 75 tys. pasażerów. Później zdarzały się dni, gdy liczba podróżnych przekraczała tę z inauguracji i doszła do ok. 82 tys. Jak przekazał ZTM, dla porównania do tramwajów linii 17, najdłuższej w Warszawie (23,4 km; 49 przystanków), codziennie wsiada 100-110 tys. osób.

Od momentu otwarcia trasy do końca kwietnia z linii 14 i 16 na ich całych trasach skorzystało ok. 10,5 mln pasażerów (przy czym linia 14 była zawieszona przez kilka dni w okresie świątecznym i drugi raz z powodu etapu prac przy budowie tramwaju na ulicy Rakowieckiej).

Około 40 proc. pasażerów podróżowało na "wilanowskim" odcinku nowej trasy (przystanki Miasteczko Wilanów – Goworka).

Najwięcej na wilanowskim odcinku

"Wśród 10 przystanków na nowej trasie z największą liczbą wsiadających pasażerów, 7 to te na wilanowskim odcinku. Najwięcej osób wsiada i wysiada na dwóch przystankach w ścisłym centrum Warszawy, czyli przy rondzie Dmowskiego i stacji metra Świętokrzyska" - podał ZTM.

Na trzecim miejscu jest przystanek Dolna, a dalej św. Bonifacego, Miasteczko Wilanów, Nałęczowska, plac Unii Lubelskiej, Sobieskiego, Oś Królewska, Spacerowa.

Większą popularnością wśród pasażerów cieszy się linia 16 – zabiera ok. 80 proc. podróżnych spośród wszystkich korzystających z obydwu nowych linii. Do końca kwietnia skorzystało z niej niemal 8 mln osób (w tym na nowym odcinku prawie 3 mln), a z "czternastki" ponad 2 mln (w tym na nowym odcinku ponad 1 mln).

Największa liczba pasażerów jest przewożona w popołudniowym szczycie, między godz. 16.00 a 17.00 – to niemal 10 proc. wszystkich podróżnych (w szczycie porannym jest to ok. 7 proc.).

"Co ciekawe, wykorzystanie odcinka wilanowskiego, od rana do ok. godz. 13-14 jest większe, niż pozostałej części trasy. Również frekwencja w obu szczytach jest tu zbliżona. Może to świadczyć o tym, że ta trasa jest także dobrym połączeniem lokalnym (np. do znajomych czy szkoły), a nie tylko w dalszych podróżach do innych dzielnic" - zaznaczył ZTM.

